En direct : Bayeux - Marseille (0-4)
4-0 pour Marseille à quelques minutes de la pause. Et si Bayeux rendait hommage à Rolland Courbis en gagnant 5-4 ?
Bayeux a de plus en plus de mal à conserver le ballon, la première mi-temps commence à se faire longue pour nos valeureux Normands.
⚽ Buuut ! Cette fois-ci c'est la bonne, Amine Gouiri vise le but. 4-0 ! Ca débite.
Encore une énorme occasion marseillaise ! Sur un caviar de Traoré, Gouiri rate le plus simple... ça va vite, ça va vite.
⚽ ET DE TROIS ! Sur un contre éclair des Marseillais, Greenwood est servi dans la surface et envoie le ballon dans le petit filet.
Première frappe cadrée du côté de Bayeux, captée sans difficulté par De Lange.
Sacré frappe de Lemasson ! Ca s'envole mais c'était bien tenté (on rappelle qu'il est agriculteur de métier, quand même)
Emerson commence à se chauffer, vous me le surveillez celui-là.
⚽ Et nouveau BUUUUUUUT !!! Gros cafouillage dans la surface des Normands, le gardien rate sa claquette, le défenseur son dégagement, c'est Traoré qui se régale. Et mercé.
⚽ BUUUUUT ! J'ai parlé trop vite, Gomes vient d'ouvrir le score pour l'OM sur un centre en retrait de Murillo !!! Et de un
12 minutes et toujours pas de but, Bayeux fait son match... alors peut-être ?
Sans trop de surprise, l'OM a le pied sur le ballon et multiplie les incursions en tous genre dans la défense de Bayeux.
Emerson tente sa chance du gauche, c'était un peu plus vitaminé mais pas plus de succès.
Première occasion des Marseillais, frappe un peu timide de Murillo.
Et le coup d'envoi est donné, vamos !
Avant d'entamer le match, les joueurs vont observer une minute de silence en hommage à Rolland Courbis.
Pour Marseille ce match devrait (normalement) être une balade de santé mais on connaît trop bien notre OM pour en dire plus. Carquefou et Canet en Roussillon ont déjà sorti les Marseillais en Coupe de France par le passé, ne l'oublions pas.
Ici on supporte Marseille (oui, ça arrive à So Foot) même si on salue la perf' de Bayeux : les Normands ont sorti leurs cousins de Caen (3-2), Yvetot (1-0) puis Blois (2-1).
Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes bien étirés, parce que ce soir, c'est soirée grand écart en Coupe de France. L'Olympique de Marseille se déplace à Caen pour affronter le petit Bayeux FC, pensionnaire de R1. Coup d'envoi à 21 heures.
Par Célia Merckens