  • Bundesliga
  • J21
  • Wolfsburg-Dortmund (1-2)

Dortmund met la pression sur le Bayern

Le Bayern n’est pas seul dans la course au titre !

Wolfsburg 1-2 Dortmund

Buts : Koulierakis (52e) // Brandt (38e), Guirassy (87e)

Qui a dit qu’il n’y avait pas de suspense en Bundesliga ? En enchaînant une cinquième victoire en championnat, le Borussia Dortmund est revenu à trois points du Bayern, avant que le leader se frotte à Hoffenheim dimanche (17h30). Le BvB a dû se retrousser les manches face à un adversaire mal en point, qui lutte pour son maintien. Julian Brandt a ouvert le score de la tête, au premier poteau, sur un corner de Julian Ryerson (0-1, 38e).

Les Loups ont répliqué, eux aussi sur un coup de pied arrêté, et eux aussi avec un coup de boule, signé Konstantinos Koulierakis (1-1, 52e). Et au moment où la contre-performance commençait à pointer dangereusement le bout de son nez, Serhou Guirassy a libéré les siens du pied droit, en vrai numéro 9, à la conclusion d’une action lancée par Felix Nmecha (1-2, 87e). Son 73e but en 121 matchs de Bundesliga, et pas le moins important, à trois semaines du Klassiker.

Le moment où le Bayern sifflera la fin de la récré.

Le meilleur joueur algérien de l’année 2025 a été récompensé

