Le Borussia Dortmund écrase Wolfsburg et suit le Bayern Munich

Borussia Dortmund 6-0 Wolfsburg

Buts : Adeyemi (14e et 59e), Haller (28e), Malen (37e) et Bellingham (54e et 86e)

Si le Bayern Munich pensait avoir un faible concurrent pour le titre, le voilà prévenu.

Au lendemain de la victoire des Bavarois lors de la 31e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund a imité le leader pour rester dans sa roue. Mais le dauphin y a mis la manière, lui. Car à domicile, les locaux ont complètement écrabouillé Wolfsburg en lui infligeant un sévère set de tennis. Et encore, l’écart aurait pu être plus large si Adeyemi n’avait par exemple pas envoyé son penalty en tribunes alors qu’il pouvait réaliser un triplé à la suite d’une faute de Fischer sur Bellingham. Les pauvres visiteurs, de leur côté, n’ont eu que deux ou trois occasions : une tentative de Kaminski repoussée par Kobel, une autre du même homme hors cadre et un face-à-face avec le gardien perdu par Wimmer.

La bande de Terzic avait, de toute manière, fait la différence très rapidement. Dès le quart d’heure de jeu, Adeyemi a ouvert le score de la tête avant que l’ailier ne serve Haller pour le break. Malgré une opportunité gâchée, Malen a ensuite éteint le peu de suspense restant en profitant d’un bon service de Brandt, tandis que Bellingham a enfoncé le clou en contre-attaque de façon improbable : sa frappe a touché la barre transversale, puis le ballon est retombé au sol pour franchir la ligne grâce à un effet insolite. Enfin, Adeyemi s’est offert un doublé via une passe décisive d’Haller, pendant que l’Ivoirien et Bellingham n’étaient pas loin non plus du tremblement de filets. D’ailleurs, le milieu de terrain a réussi à inscrire un dernier pion sur la fin.

Toujours ce foutu point de retard sur le rival, en revanche…

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Wolf, Süle, Hummels (Ozcan, 63e), Ryerson – Can, Bellingham, Brandt – Malen (Reus, 62e), Adeyemi (Reyna, 69e) – Haller (Moukoko, 63e). Entraîneur : Terzic.

Wolfbsurg (3-5-2) : Casteels – Bornauw, Guilavogui (Paredes, 46e), De Ven – Baku (Fischer, 46e), Nmecha, Arnold, Svanberg (Gerhardt, 66e), Kaminski (Cozza, 66e) – Wimmer, Wind (Marmoush, 66e). Entraîneur : Kovac.

