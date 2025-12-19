S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Le PSG va devoir se passer de Matveï Safonov pendant plusieurs semaines

CG
Le PSG va devoir se passer de Matveï Safonov pendant plusieurs semaines

Comment mettre entre parenthèses un débat naissant.

Il était le héros du PSG ce mercredi soir contre Flamengo pour ramener la Coupe intercontinentale dans la capitale, le voilà à l’infirmerie avant les fêtes. Matveï Safonov ne sera pas dans le groupe parisien pour affronter les amateurs de Fontenay en Coupe de France week-end et il pourrait manquer à l’appel pour les premières rencontres de 2026. 

Les matchs contre le Paris FC et l’OM sans Safonov ?

Dans son point médical du vendredi, le PSG indique que le gardien russe « souffre d’une fracture de la main gauche, à la suite du match face à Flamengo »Un nouveau point sur son état sera fait d’ici trois à quatre semaines, précise aussi le club, laissant entendre que Safonov devrait au moins rater les matchs contre le Paris FC, en Ligue 1, et face à l’OM, pour le Trophée des champions, en début d’année. 

De quoi offrir un retour (et du répit) à Lucas Chevalier, numéro un de plus en plus contesté à Paris et qui aura l’occasion de montrer qu’il peut tenir son rang et son rôle. Ce n’est pas tout : Lee Kang-in sera également absent pour plusieurs semaines en raison d’une lésion musculaire à la cuisse gauche, alors que Bradley Barcola est resté en soins à la suite d’une fatigue musculaire.

Une belle, mais longue année 2025, pour le PSG.

Fontenay : coucou, c’est Renou

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
100
60

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!