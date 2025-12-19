Le PSG va devoir se passer de Matveï Safonov pendant plusieurs semaines

Comment mettre entre parenthèses un débat naissant.

Il était le héros du PSG ce mercredi soir contre Flamengo pour ramener la Coupe intercontinentale dans la capitale, le voilà à l’infirmerie avant les fêtes. Matveï Safonov ne sera pas dans le groupe parisien pour affronter les amateurs de Fontenay en Coupe de France week-end et il pourrait manquer à l’appel pour les premières rencontres de 2026.

Les matchs contre le Paris FC et l’OM sans Safonov ?

Dans son point médical du vendredi, le PSG indique que le gardien russe « souffre d’une fracture de la main gauche, à la suite du match face à Flamengo ». Un nouveau point sur son état sera fait d’ici trois à quatre semaines, précise aussi le club, laissant entendre que Safonov devrait au moins rater les matchs contre le Paris FC, en Ligue 1, et face à l’OM, pour le Trophée des champions, en début d’année.

De quoi offrir un retour (et du répit) à Lucas Chevalier, numéro un de plus en plus contesté à Paris et qui aura l’occasion de montrer qu’il peut tenir son rang et son rôle. Ce n’est pas tout : Lee Kang-in sera également absent pour plusieurs semaines en raison d’une lésion musculaire à la cuisse gauche, alors que Bradley Barcola est resté en soins à la suite d’une fatigue musculaire.

Une belle, mais longue année 2025, pour le PSG.

