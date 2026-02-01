Marseille premier de Ligue 1 si...

Et l’Olympique de Marseille craqua, une nouvelle fois… Alors qu’ils menaient de deux buts sur la pelouse du Paris FC lors de la vingtième journée de Ligue 1, les Phocéens ont finalement concédé le nul en encaissant notamment une réalisation dans le temps additionnel. Ce gâchis, dû aux faiblesses mentales des joueurs et de l’entraîneur, ne cesse de se répéter.

Classement @Ligue1 à la 90e minute cette saison : 1- OM – 44 points (+26) 2- RC Lens – 44 points (+16) 3- Paris SG – 41 points 4- OL – 37 points Classement @Ligue1 cette saison : 1- RC Lens – 46 points 2- Paris SG- 45 points 3- OM- 39 points 4- OL - 36 points #PFCOM — Stats Foot (@Statsdufoot) January 31, 2026

En effet, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu neuf points après avoir été devant en championnat. Encore plus fou, l’OM serait tout simplement leader du classement si les rencontres ne duraient que 80 minutes. De là à ce que Pablo Longoria réclame des nouvelles règles…

L'@OM_Officiel a perdu 9 points après avoir mené au score en @Ligue1 cette saison, soit déjà un de plus que l'ensemble de l'exercice précédent dans l'élite (8). #PFCOM — Stats Foot (@Statsdufoot) January 31, 2026

Propos de Daniel Bravo : Bein Sports s’excuse