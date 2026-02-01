S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J20
  • Paris FC-Marseille (2-2)

Marseille premier de Ligue 1 si...

FC
Marseille premier de Ligue 1 si...

Et l’Olympique de Marseille craqua, une nouvelle fois… Alors qu’ils menaient de deux buts sur la pelouse du Paris FC lors de la vingtième journée de Ligue 1, les Phocéens ont finalement concédé le nul en encaissant notamment une réalisation dans le temps additionnel. Ce gâchis, dû aux faiblesses mentales des joueurs et de l’entraîneur, ne cesse de se répéter.

En effet, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu neuf points après avoir été devant en championnat. Encore plus fou, l’OM serait tout simplement leader du classement si les rencontres ne duraient que 80 minutes. De là à ce que Pablo Longoria réclame des nouvelles règles…

Propos de Daniel Bravo : Bein Sports s’excuse

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
22
Revivez Paris FC-Marseille (2-2)
  • L1
  • J20
  • Paris FC-Olympique de Marseille
Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

Revivez Paris FC-Marseille (2-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
103
194
22
Revivez Paris FC-Marseille (2-2)
Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!