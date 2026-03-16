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Un joueur de Millwall victime de racisme après un carton rouge

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Un joueur de Millwall victime de racisme après un carton rouge

Encore une fois, des racistes parasitent le football… Le défenseur de Millwall, Zak Sturge, a été victime de racisme sur Instagram. Dans un communiqué, le club londonien explique que « des insultes visant la couleur de peau ont été envoyées à Zak (Sturge) depuis deux comptes Instagram : l’un depuis la Belgique, l’autre au Mexique ».

Certainement conscients de leur réputation, le club insiste « qu’il ne semble y avoir aucun lien avec les supporters de Millwall » et condamne ces comportements. C’est la deuxième fois cette saison qu’un joueur de Millwall est victime de tels actes.

Une rouge évitable

Lors du match entre les Lions et Blackburn Rovers, Sturge a écopé d’un carton rouge à la 59e minute. Son équipe menait, à ce moment-là, 1-0. Alors qu’une faute est sifflée pour les visiteurs, l’Anglais dégage le ballon… sur le joueur de Blackburn. Pour l’arbitre, c’est flagrant et la sanction est rouge. Dans les dix dernières minutes, Mathias Jørgensen et ses deux buts ont permis à Blackburn de l’emporter.

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