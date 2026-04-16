Le terrible coup de coude subi par Diego Moreira

Complément lunaire. Lors du quart de finale retour de la Ligue Conférence entre Strasbourg et Mayence, Diego Moreira a été victime d’un vilain coup de coude de la part de Dominik Kohr. Pris de vitesse par le milieu alsacien, le défenseur, réputé pour être très dur sur l’homme et joueur ayant reçu le plus de cartons jaunes de l’histoire de la Bundesliga, lui a asséné un sacré coup dans la mâchoire.

Une grosse erreur d’arbitrage ?

Si au ralenti la faute est incontestable et mérite logiquement un carton rouge, l’arbitre de la rencontre n’a pas consulté la VAR et a plutôt opté pour un carton jaune. Cette décision a rendu fou Gary O’Neil, l’entraîneur du RCSA. Après cette faute horrible, les Alsaciens se sont fait justice en inscrivant deux buts par l’intermédiaire de Sebastian Nanasi et Abdoul Ouattara lors du premier acte, leur permettant de revenir à hauteur de leur adversaire du soir et de continuer à croire en une qualification pour leur première demi-finale en Coupe d’Europe de C4.

Si le karma existe…

Strasbourg désosse Mayence et écrit son histoire