Gary O’Neil dézingue ses joueurs

Game, upset & match. Dans la foulée du match nul concédé par Strasbourg sur la pelouse d’Angers (1-1) ce dimanche soir, Gary O’Neil s’est fâché en conférence de presse d’après-match. Le technicien anglais a fustigé ses joueurs et exprimé toute sa colère après les dernières semaines ratées du RCSA (deux succès sur les 9 derniers matchs).

« Ils m’ont tellement déçu »

« Nous n’avons pas fait assez pour gagner, nous n’avions pas les qualités pour cela. On a ce qu’on mérite. Monaco a perdu et on avait l’opportunité de se rapprocher d’eux, mais on s’est raté. C’est un peu le symbole de notre saison. On peut tellement mieux faire, a regretté l’ancien coach de Bournemouth et Wolverhampton. Je suis en colère. J’espère que les joueurs le sont aussi. Il reste deux matchs et ils doivent me montrer qu’ils ont le niveau pour jouer avec nous l’an prochain. Mais avec une performance comme ce soir, on n’arrivera à rien en jouant comme ça. Ils m’ont tellement déçu, encore plus que jeudi (élimination du Racing contre le Rayo Vallecano dans le dernier carré de la Ligue Conférence). Ils doivent faire mieux. Le foot, c’est un monde de requins, ils doivent en prendre conscience. »

Très remonté, l’Anglais de 42 ans en a aussi profité pour piquer sa direction : « On s’est raté en janvier sur le mercato. On s’est affaibli au lieu d’améliorer le groupe. »

Trop, c’est trop !

Triste dernière à domicile pour Metz, Angers valide son maintien contre Strasbourg