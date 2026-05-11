Mamadou Sangaré succède à Achraf Hakimi

Une logique respectée. Mamadou Sangaré a remporté le prix Marc-Vivien Foé 2026 décerné par RFI et France 24, récompensant le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Avec 313 points, le milieu de terrain malien du RC Lens devance largement les deux internationaux sénégalais Lamine Camara (94 points) et Moussa Niakhaté (84 points).

𝑅𝐶 𝐿𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖 🇲🇱 Étincelant tout au long de cette campagne 2025/26 de @Ligue1, Mamadou Sangaré remporte le prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain du Championnat de France. Félicitations @msangare2002 ! 👏#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/58CC0enqY8 — Racing Club de Lens (@RCLens) May 11, 2026

À jamais le premier

Arrivé à Lens à l’été 2025, Mamadou Sangaré n’a pas tardé à démontrer l’étendue de son talent au cours de ses 28 matchs de championnat disputés. Le joueur de 23 ans devient le premier Malien à remporter cette distinction individuelle. Le RC Lens voit le prix revenir à un de ses joueurs pour la troisième fois, après Gaël Kakuta en 2021 et Seko Fofana l’année suivante.

Mais être lensois n’est pas suffisant pour être nommé aux trophées UNFP, lundi soir.

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