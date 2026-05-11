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Mamadou Sangaré succède à Achraf Hakimi

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Mamadou Sangaré succède à Achraf Hakimi

Une logique respectée. Mamadou Sangaré a remporté le prix Marc-Vivien Foé 2026 décerné par RFI et France 24, récompensant le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Avec 313 points, le milieu de terrain malien du RC Lens devance largement les deux internationaux sénégalais Lamine Camara (94 points) et Moussa Niakhaté (84 points).

À jamais le premier

Arrivé à Lens à l’été 2025, Mamadou Sangaré n’a pas tardé à démontrer l’étendue de son talent au cours de ses 28 matchs de championnat disputés. Le joueur de 23 ans devient le premier Malien à remporter cette distinction individuelle. Le RC Lens voit le prix revenir à un de ses joueurs pour la troisième fois, après Gaël Kakuta en 2021 et Seko Fofana l’année suivante.

Mais être lensois n’est pas suffisant pour être nommé aux trophées UNFP, lundi soir.

Sage « un peu frustré » par la saison du RC Lens

CT

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