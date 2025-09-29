Florian Thauvin était l’idole de Mamadou Sangaré

L’immense FloTov.

À 32 ans, Florian Thauvin n’est peut-être plus le jeune ailier qui aimait enrouler dans la lucarne au Vélodrome, mais il sait toujours se distinguer sur un terrain. Ce dimanche soir, à Rennes, le champion du monde 2018 a joué comme s’il avait encore tout à prouver, trimballant le ballon et ses coéquipiers sur ses épaules pendant 93 minutes d’infériorité numérique (0-0). À la sortie, c’est lui qui a embarqué le trophée d’homme du match avant de voir la presse l’interroger sur le possible rêve d’un retour chez les Bleus : « Je ne réserve pas de vacances, mais j’ai une famille quand même… On verra. »

« Un homme des grands rendez-vous »

En conférence de presse, Pierre Sage n’a pas caché son admiration : « C’est un homme des grands rendez-vous. Quand le niveau de jeu et la pression s’élèvent, il répond présent. » L’entraîneur lensois a salué non seulement la qualité technique de son attaquant, mais surtout son état d’esprit : « Même à dix, on a gardé l’ambition de gagner. C’est ce qui me rend fier. Flo a incarné ça. »

Et dans le vestiaire, le fan-club Thauvin s’agrandit. Mamadou Sangaré, tout juste débarqué du Rapid Vienne, en parle comme d’une icône : « Je le suivais quand j’étais gamin, c’était mon idole. Je lui avais écrit en 2018, il n’avait jamais vu le message… Il s’est excusé en arrivant ! » Avant d’enchaîner : « Sur le terrain, c’est incroyable. Même à dix contre onze, il a fait des courses de 40, 50 mètres pour défendre. Pour moi, il mérite de revenir en équipe de France. »

À Lens, on n’a peut-être pas encore rendu à Thauvin son maillot bleu, mais on lui a déjà redonné des ailes.

