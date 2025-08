C'est le moment : montez dans le train Florian Thauvin !

Florian Thauvin jouissait déjà d’une belle cote de popularité à Lens depuis l’invraisemblable feuilleton de l’été 2013, quand il avait fini par tourner le dos au rival lillois pour filer à Marseille. Mais rien à voir avec la joie et la fierté que le peuple sang et or a exprimé mardi soir à l’aéroport de Lille-Lesquin, au moment de l’atterrissage du champion du monde 2018, accueilli par des fumigènes et des chants à sa gloire. L’attaquant signera un contrat de trois saisons ce mercredi, une fois la traditionnelle visite médicale passée. Le coup d’envoi d’une mission reconquête : quatre ans après avoir quitté la Ligue 1, Thauvin revient avec la ferme intention de montrer qu’il mérite d’être mieux considéré et que les sceptiques ont eu tort de l’enterrer.

« Enfin de la reconnaissance à mon travail »

Le pied à peine posé sur le sol français, FloTov s’est jeté dans les bras de Jean-Louis Leca. Les deux hommes ont un passif, qui a assurément pesé dans la balance. L’an passé, le directeur sportif lensois avait déjà témoigné son respect et son intérêt pour le joueur de l’Udinese. Thauvin avait raconté leurs échanges dans un entretien avec Zack Nani cet automne. « Il m’appelle et il me dit : “Flo, t’es à l’Udinese, tout le monde dit que t’es mort, je veux te signer tout de suite. J’ai regardé toute la nuit des vidéos de toi, t’as retrouvé tout ton niveau. Si ton attaquant n’avait pas mangé toutes tes passés dé, tu serais le meilleur passeur de Serie A.” Je lui ai donc dit : “Jean-Louis, tu peux pas savoir le plaisir que tu me fais, parce que ça fait deux ans, quand je discute avec un club, on me dit que je suis mort et on me parle de mon salaire, sans me parler de football.” Personne ne m’a regardé jouer. »

De la considération, enfin. Thauvin en avait besoin, lui qui a souvent entendu qu’il n’avait touché qu’un seul ballon lors de la Coupe du monde 2018 et qui n’a jamais signé dans un top club européen, malgré 53 buts et 28 passes décisives en Ligue 1 entre 2016 et 2019. « Je pense que je le méritais. Ce que j’ai réalisé durant trois saisons de suite, certains joueurs ne l’ont fait que pendant six mois avant de partir dans des grands clubs », soulignait-il à TNT Sports au printemps 2024. Les mots de Jean-Louis Leca sont donc allés droit au cœur du joueur. « C’était enfin quelqu’un qui donnait de la reconnaissance à mon travail. Tu ne peux pas savoir le bonheur que ça m’a procuré », confiait Thauvin, qui est finalement resté en Italie une saison de plus car « ce n’était pas le moment ». Mais la graine a germé et un an plus tard, Lens s’apprête à en récolter les fruits. D’autant que parmi les trois champions du monde qui ont fait leur retour en France cet été, Florian Thauvin est de loin celui qui présente le plus de garanties.

La barre des 100 buts en Ligue 1… et la Coupe du monde ?

Après un passage compliqué chez les Tigres, Thauvin a retrouvé son football à l’Udinese : auteur de six buts en 2023-2024, il a haussé le curseur en 2024-2025 avec neuf buts et cinq passes décisives en 26 matchs. L’international français a tellement fait l’unanimité qu’il a reçu le brassard de capitaine. Une décision qui témoigne de son attitude irréprochable et de son leadership dans le vestiaire. Terminée, l’époque « petit con » : à 32 ans, FloTov a évolué en patron. Et il ne revient pas pour rien. Blessé que personne ne lui tende la main à son retour du Mexique, malgré son CV, l’homme aux 86 buts en Ligue 1 a soif de revanche.

Déterminé à rappeler qu’il a beaucoup à donner et qu’il demeure une référence à son poste dans le paysage français, Thauvin lorgne la Coupe du monde 2026, forcément. Le RC Lens version Pierre Sage apparaît comme un cadre idéal pour s’épanouir, dans une équipe qui le mettra en valeur, en 10, et dans un club à dimension familiale, mais ambitieux. Il pourra étrenner son nouveau maillot dès samedi, à Bollaert-Delelis, à l’occasion du match amical contre Leipzig, avant d’entrer dans le vif du sujet le 16 août face à Lyon. En attendant de remettre le football français dans sa poche, le public lensois adhère déjà. FloTov a alimenté la flamme mardi en publiant des cœurs rouge et jaune dans plusieurs stories Instagram. La Ligue 1 attend maintenant avec impatience que le feu prenne.

Les supporters lensois envahissent l'aéroport de Lille pour accueillir Florian Thauvin