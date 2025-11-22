Lens congèle Strasbourg et revient à hauteur de l’OM

Dans un choc fermé entre deux équipes ambitieuses, Lens s’en est remis à un coup franc lointain pour forcer le verrou strasbourgeois (1-0). Une victoire en guise de message d’avertissement : les Lensois sont plus que jamais à leur place sur le podium de la Ligue 1.

Lens 1-0 Strasbourg

But : Ganiou (69e) pour les Sang et Or

Expulsions : Guilavogui (90e+5) pour les Sang et Or // Barco (77e) pour les Alsaciens

Il va donc bel et bien falloir compter avec Lens dans les hauteurs de la Ligue 1 cette saison. Dans un duel des ambitieux entre deux équipes qui occupaient des places qualificatives pour la Ligue des champions au coup d’envoi, les Sang et Or ont fait valoir leur supériorité. Si Mike Penders a longtemps repoussé l’échéance, la lumière est venue du jeune défenseur Ismaëlo Ganiou sur coup franc, au cœur de la seconde période. Voici donc les nordistes solidement installés sur le podium, dans le short de l’OM et même provisoirement devant le PSG, qui accueille Le Havre dans la soirée.

[👀 VIDÉO BUT] ⚽🇫🇷 #Ligue1 #RCLRCSA 😲 Lens ouvre enfin le score face à Strasbourg ! 💪 Sur un coup franc dévié, c'est Ismaëlo Ganiou qui se jette et donne l'avantage aux Lensois !https://t.co/0indtf3vc5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 22, 2025

Magic Mike Penders

Un pressing de tous les instants, des projections rapides vers l’avant et des duels à couteaux tirés. Pendant de longues minutes, ce choc entre les deux Racing aura offert comme principal spectacle son intensité de chaque instant entre deux systèmes de jeu calqués l’un sur l’autre. Un double contact de Valentín Barco, le duel de fortes têtes entre Emmanuel Emegha et Malang Sarr ou une montée de Ruben Aguilar : à part les flocages lensois en hommage aux figures historiques du club, le public de Bollaert n’a longtemps pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pour se prémunir du froid. Jusqu’à ces cinq dernières minutes avant la pause qui voient les Lensois sortir enfin de leur tanière pour faire briller Penders. C’est d’abord Thauvin qui s’y colle sur un décalage de Wesley Saïd, puis Odsonne Edouard quelques instants plus tard après une action de costaud, mais toujours sans succès.

Ganiou pour rêver plus grand

Pas question pour autant pour les deux combattants de se découvrir après la pause. Adrien Thomasson est contré in extremis sur un nouveau service de Thauvin, mais les décalages restent toujours aussi difficiles à créer pour mettre les défenses en difficulté. La solution pour débloquer ce genre de match ? Un coup de pied arrêté, bien sûr. Sur un coup franc lointain, c’est Matthieu Udol qui remise de la tête pour un autre défenseur : le gamin Ismaëlo Ganiou, qui délivre tout un stade (1-0, 69e). Coup de froid pour les Alsaciens, qui voient Guéla Doué sauver les stats avec une tête lointaine sans le moindre danger, mais qui fait office de premier tir cadré.

Mais le mal est fait, d’autant qu’après avoir trop poussé son ballon, Barco lâche un tacle beaucoup trop appuyé sur le tibia de Morgan Guilavogui et est logiquement invité à quitter la pelouse prématurément. Le même Guilavogui manque le K.O. puis voit rouge après avoir perdu ses nerfs dans une fin de match particulièrement tendue. Sans conséquences : Lens est toujours aussi sûr de lui, tandis que Strasbourg repart avec ses doutes, notamment concernant l’association d’Emegha (dont la simple présence n’est donc pas une garantie de succès) et Joaquín Panichelli, qui n’auront échangé qu’une minuscule passe.

Lens (3-4-2-1) : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol – Thauvin (Sima, 74e), Saïd (Guilavogui, 74e) – Edouard (Sotoca, 85e). Entraîneur : Pierre Sage.

Strasbourg (3-4-2-1) : Penders – Høgsberg (Omobamidele, 46e), Sarr, Chilwell – Doué (Amo-Ameyaw, 90e+1), Barco, El Mourabet (Amougou, 60e), Moreira (Nzingoula, 86e) – Lemaréchal (Enciso, 60e), Panichelli – Emegha. Entraîneur : Liam Rosenior.