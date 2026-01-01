Sofoot.com vous souhaite une belle année 2026 (et vous offre un défouloir !)

C’est une tradition, qu’on aime ou non, et il n’est pas question de faire partie de ces gens qui formulent encore leurs voeux le 18 janvier : alors, la rédaction de sofoot.com vous souhaite une très belle année, aux lecteurs de passage, aux plus assidus, aux éternels fidèles et même aux grincheux.

Soyez heureux, en forme, en bonne santé et consommez du foot avec modération. Continuez à vous régaler devant la Ligue 1, le meilleur championnat du monde, et préparez-vous à passer un très long été devant le premier Mondial à 48 de l’histoire de l’humanité, en attendant la suite et fin de la Coupe d’Afrique des nations.

Il paraît que tout était mieux avant, surtout quand avant c’est notre jeunesse : le foot, le ciné, les séries, la téloche, les politiciens et même sofoot.com. Pourtant, entre les pubs très présentes en ce moment, mais essentielles (on entend vos remarques, promis), votre site préféré que vous adorez détester a pu continuer à vous envoyer des interviews en longueur de joueurs plus ou moins vintages, de Lorenz Assignon à Claudio Keserü ou Giovanni Sio plus récemment, ou encore l’immense entretien avec Marouane Chamakh (et ce bon vieux Olivier Blondel), des portraits de joueurs dont on avait envie de vous parler, des théories plus ou moins fumeuses, des délires plus ou moins crédibles et des rebonds sur l’actualité. On a même un peu parlé de Kylian Mbappé, par-ci par-là.

Pour bien commencer l’année, un cadeau au pied des sapins encore dressés : un défouloir dans les commentaires. Grognez contre les pubs, les bugs, les fautes corrigées, les fautes toujours pas corrigées et contre tout ce que vous voulez ; partagez vos envies pour 2026, des noms que vous aimeriez voir en interview. Dans le respect des personnes, si possible, parce que c’est toujours mieux quand ça se passe comme ça.

En 2026, on veut continuer de vous voir râler, mais aussi de commenter et de partager vos articles préférés, ceux que vous avez envie de défendre, de mettre en avant. Mieux encore, nous allons enfin essayer de l’organiser, cette rencontre entre les lecteurs invétérés de sofoot.com et la rédaction pour pouvoir mieux échanger, mieux discuter, mieux se connaître et mieux se comprendre.

Prenez soin de vous !

