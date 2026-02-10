Un ancien de la maison de retour à Lens cet été ?

Le contact n’a jamais été rompu. L’ancien Lensois Yannick Cahuzac pourrait, selon L’Équipe, faire prochainement son retour au RC Lens.

Âgé de 41 ans, il est depuis janvier 2024 entraîneur adjoint au FC Lorient, d’abord sous Régis Le Bris, puis sous Olivier Pantaloni. L’été 2023, il avait été en discussions avec l’OGC Nice pour rejoindre le staff technique, mais les ultras niçois avaient ressorti un retweet datant de 2014, lorsqu’il jouait encore pour Bastia, et leur protestation avait finalement bloqué sa venue sur la Côte d’Azur.

En fin de contrat en juin à Lorient

Les démarches actuelles de Lens ne sont pas une première tentative de rapatrier le Corse. L’été dernier déjà, des négociations avaient eu lieu entre Lorient et Lens. Les Bretons n’avaient toutefois pas accepté de libérer leur adjoint pour les conditions financières proposées, alors qu’il restait encore un an de contrat.

Aujourd’hui, avec un contrat qui s’achève à la fin de la saison, rien ne s’oppose plus au retour de Cahuzac chez les Sang et Or, club pour lequel il avait déjà été entraîneur adjoint après sa carrière de joueur, lors de la saison 2022-2023 et où il pourrait donc intégrer le staff de Pierre Sage.

Une belle occasion de reformer le duo corse avec Jean-Louis Leca.

