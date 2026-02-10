Rachida Dati favorable à la vente du Parc des Princes si...

Pas de grand déplacement ? Rachida Dati a annoncé souhaiter reprendre les discussions entre la mairie de Paris et le PSG concernant le Parc des Princes. Comme le rapporte Le Parisien, le programme de la candidate Les Républicains aux élections municipales comporte un point au sujet de la future enceinte du club de la capitale.

« Je ferai rester le PSG à Paris, et créerai un projet de grande cité sportive moderne pour faire rayonner mondialement le sport parisien. » Que d’ambitions pour un club qui veut « rêver plus grand ».

Des futurs aménagements en contrepartie

Pour rappel, le Parc des Princes appartient toujours à la ville de Paris. Anne Hidalgo refusant de vendre l’antre des champions d’Europe 2025 au PSG, le président du club Nasser al-Khelaïfi et sa bande travaillent sur l’élaboration d’une nouvelle enceinte à Massy ou à Poissy.

Si les deux autres candidats Emmanuel Grégoire et Pierre-Yves Bournazel partagent la même position, Rachida Dati assure être prête à céder le stade aux Qataris avec quelques conditions. « Je négocierai la vente du Parc des Princes au PSG en contrepartie de la création d’un village sportif et culturel parc PSG autour du stade, en lien avec les associations sportives du secteur, pour que le club reste à Paris et que cela bénéficie aux Parisiens », a promis l’ancienne députée européenne.

