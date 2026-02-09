La candidate Reconquête Sarah Knafo piégée sur le PSG

Un peu de foot dans la campagne. Invitée sur le plateau de BFMTV ce dimanche soir, Sarah Knafo, candidate Reconquête ! aux municipales de Paris, a glissé sur la balle et n’a pas su répondre correctement à certaines questions sur Paris.

Lorsqu’on lui demande de citer un joueur du Paris Saint-Germain et le nombre de Ligue des champions remportées par le club parisien, la candidate d’extrême droite patine : « L’année dernière déjà, et je vais ce soir au Classico, je serai au Parc des Princes dans une heure. »

Un joueur ? « Difficile, mais je vous dirai ce soir », répond la candidate. Concernant le pass Navigo, Sarah Knafo estime que l’abonnement coûte… 52 euros par an. La réponse, c’est vingt fois plus.

Prix du pass Navigo, PSG ... Sarah Knafo, candidate "Reconquête!" aux municipales, connaît-elle bien Paris ? pic.twitter.com/vIEO5hdU5h — BFM (@BFMTV) February 8, 2026

Quelques heures plus tard, sur ses réseaux, Knafo reconnaît un lapsus. « Évidemment que 50 euros, c’est mensuel, et c’est pour les salariés dont l’employeur rembourse la moitié du passe », justifie la candidate.

Moquée sur les réseaux par ses adversaires

Ses adversaires politiques n’ont pas hésité avant de la tacler sur X. Le sénateur communiste Ian Brossat, soutien d’Emmanuel Grégoire (union de la gauche hors LFI), pointe « l’étendue de (sa) déconnexion », le député RN Jean-Philippe Tanguy, soutien de Thierry Mariani, considère que cette erreur est « disqualifiante pour une candidate à la mairie de Paris ».

Côté LFI, le député Paul Vanier, soutien de Sophia Chikirou, pointe du doigt Sarah Knafo en la qualifiant de « bourgeoise d’extrême droite ».

La vérité : il y a sûrement de nombreux autres sujets que le foot sur lesquels aller chercher un candidat Reconquête.

