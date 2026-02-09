S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM (5-0)

75-0 et but de la mascotte : quand le PSG chambre l’OM après le Classique

TB
75-0 et but de la mascotte : quand le PSG chambre l&rsquo;OM après le Classique

Et un, et deux, et trois… bon, ça va être long cette histoire. Le PSG s’est offert une soirée de rêve en humiliant l’OM dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. L’occasion parfaite pour chambrer son rival de toujours. Après s’être fendu d’un « C’est déjà plié ? » après le troisième but rouge et bleu (inscrit contre son camp par Facundo Medina) alors que la partie était loin d’être terminée, le club de la capitale s’en est donné à cœur joie sur X.

Ce lundi matin, c’est Germain le lynx, mascotte du club, qui a aggravé le score une douzaine d’heures après le coup de sifflet final. Voici désormais l’OM mené sur le score de… 75-0.

On risque d’en entendre parler longtemps en cas de Remontada.

Le PSG de Luis Enrique est le pire cauchemar de Benjamin Pavard

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
50
Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM
Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!