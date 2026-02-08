- Ligue 1
- J21
- PSG-OM
En direct : PSG-OM (1-0)
⚽ Et dans la foulée c'est Dembélé qui fait chavirer la porte d'Auteuil ! Mendes est lancé à gauche, Balerdi est à la traîne et couvre, laissant la flèche portugaise servir son Ballon d'Or sur un plateau !
La faute sur Mayulu semblait évidente, par contre le milieu portugais s'en sort très bien, la semelle était très haute...
🟨 Oh le match qui monte d'un cran en intensité ! Gros contact de Nwaneri sur Mayulu, M. Delajod laisse jouer et Vitinha découpe Balerdi. Jaune, en attendant plus ?
L'enroulé de Barcola ! C'est bien beau d'être trois derrière si c'est pour laisser frapper le moindre ailier rentré sur son bon pied pour frapper.
Et c'est à Weah que revient l'honneur de la première faute du match, sur Barcola. On aura attendu six minutes quand même !
Les Marseillais ont-ils pensé à ramener leurs bouchons d'oreille pour se protéger à chaque phase de possession ?
Et déjà la première offensive parisienne : ouverture de Mendes, frappe contrée de Doué et Dembélé qui arrangue le virage !
C'est parti ! Le spectacle était dans l'avant-match, puisse-t-il être aussi sur la pelouse.
Les ponchos devenus papelitos, personne ne l'avait vu venir.
Petite pensée pour les joueurs, qui ont fini l'échauffement depuis presque 20 minutes et qui sont fin prêts à lancer les hostilités depuis quelques instants déjà.
Tifo, craquage.. le virage Auteuil est chaud. Et tout le Parc avec !
Booba peut-il porter autant chance aux Parisiens que Linkin Park ?
Il fallait ça pour rendre hommage à Ibrahim Mbaye et au Sénégal champion d'Afrique. Un soir où Hakimi est suspendu, le coup est bas.
Petit concert de Booba, on ne se refuse rien.
Petit point style du début de soirée : les ultras parisiens ont revêtu un poncho blanc du plus bel effet, pour une tribune 100% immaculée, 100% plastique.
On parle de belle, mais en réalité le PSG n'a pas gagné contre l'OM cette saison. La série va-t-elle se poursuivre ?
Bonsoir tout le monde ! J'espère que vous êtes chauds pour ce choc au sommet de la Ligue 1 ! (Et j'espère aussi qu'on aura plus de spectacle que sur les matchs de l'après-midi)
⚽ Et dans la foulée c'est Dembélé qui fait chavirer la porte d'Auteuil ! Mendes est lancé à gauche, Balerdi est à la traîne et couvre, laissant la flèche portugaise servir son Ballon d'Or sur un plateau !
🟨 Oh le match qui monte d'un cran en intensité ! Gros contact de Nwaneri sur Mayulu, M. Delajod laisse jouer et Vitinha découpe Balerdi. Jaune, en attendant plus ?
Paris Saint-Germain
Olympique de Marseille
Par Tom Binet, au Parc des Princes