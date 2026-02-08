- Serie A
- J24
- Juventus-Lazio (2-2)
Au bout du suspense, la Juve arrache un point contre la Lazio
Juventus 2-2 Lazio
Buts : McKennie (59e), Kalulu (90e+6) pour la Vieille Dame // Pedro (45e+2), Isaksen (47e) pour les Biancocelesti
Nouvelle contre-performance de la Juve. Pour la clôture de cette 24e journée de Serie A, la Lazio et les Bianconeri sont repartis dos à dos grâce à une égalisation au bout du temps additionnel de Pierre Kalulu (2-2).
La Lazio fait le spectacle
Alors que Teun Koopmeiners pensait avoir ouvert le score pour la Vieille Dame peu avant la demi-heure de jeu, la VAR a finalement pointé une position de hors-jeu du Néerlandais (26e). C’est finalement la Lazio qui est parvenue à ouvrir le score au bout du temps additionnel grâce à Pedro, parfaitement servi par Daniel Maldini (0-1, 45e+2).
😮💨 | La @OfficialSSLazio surprend la Juve et installe le doute. 💥 Regardez la rencontre ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲#JuventusLazio pic.twitter.com/snF7a1sSMD— DAZN France (@DAZN_FR) February 8, 2026
Les Biancocelesti sont revenus des vestiaires avec la même détermination, une aubaine pour Gustav Isaksen qui a inscrit le but du break à peine deux minutes après la reprise (0-2, 47e). Mais Weston McKennie est venu relancer la rencontre dix minutes plus tard (1-2, 59e). Alors que la Juve a multiplié les occasions en fin de rencontre grâce à Manuel Locatelli (64e, 76e) et Kenan Yildiz (79e), c’est Pierre Kalulu qui est venu arracher le but de l’égalisation au bout du temps additionnel (2-2, 90e+6). La Juventus reste accrochée à la quatrième place
Plus tôt dans l’après-midi, l’Inter a corrigé Sassuolo (0-5).
Juventus (3-4-3) : Di Gregorio – Koopmeiners (Kelly, 77e), Bremer, Kalulu – Cabal (Zhegrova, 46e), Locatelli (Openda, 83e), Thuram, Cambiaso (Boga, 76e) – Yildiz, David, McKennie (Miretti, 84e). Entraîneur : Luciano Spalletti.
Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić, Gila (Romagnoli, 78e), Provstgaard (Patric, 83e), Tavares – Bašić, Cataldi, Taylor – Isaksen (Cancellieri, 65e), Maldini, Pedro (Noslin, 64e). Entraîneur : Maurizio Sarri.La Lazio enfonce la Juve dans la crise
LB