Au bout du suspense, la Juve arrache un point contre la Lazio

LB
Au bout du suspense, la Juve arrache un point contre la Lazio

Juventus 2-2 Lazio

Buts : McKennie (59e), Kalulu (90e+6) pour la Vieille Dame // Pedro (45e+2), Isaksen (47e) pour les Biancocelesti

Nouvelle contre-performance de la Juve. Pour la clôture de cette 24e journée de Serie A, la Lazio et les Bianconeri sont repartis dos à dos grâce à une égalisation au bout du temps additionnel de Pierre Kalulu (2-2).

La Lazio fait le spectacle

Alors que Teun Koopmeiners pensait avoir ouvert le score pour la Vieille Dame peu avant la demi-heure de jeu, la VAR a finalement pointé une position de hors-jeu du Néerlandais (26e). C’est finalement la Lazio qui est parvenue à ouvrir le score au bout du temps additionnel grâce à Pedro, parfaitement servi par Daniel Maldini (0-1, 45e+2).

Les Biancocelesti sont revenus des vestiaires avec la même détermination, une aubaine pour Gustav Isaksen qui a inscrit le but du break à peine deux minutes après la reprise (0-2, 47e). Mais Weston McKennie est venu relancer la rencontre dix minutes plus tard (1-2, 59e). Alors que la Juve a multiplié les occasions en fin de rencontre grâce à Manuel Locatelli (64e, 76e) et Kenan Yildiz (79e), c’est Pierre Kalulu qui est venu arracher le but de l’égalisation au bout du temps additionnel (2-2, 90e+6). La Juventus reste accrochée à la quatrième place

Plus tôt dans l’après-midi, l’Inter a corrigé Sassuolo (0-5).

Juventus (3-4-3) : Di Gregorio – Koopmeiners (Kelly, 77e), Bremer, Kalulu – Cabal (Zhegrova, 46e), Locatelli (Openda, 83e), Thuram, Cambiaso (Boga, 76e) – Yildiz, David, McKennie (Miretti, 84e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić, Gila (Romagnoli, 78e), Provstgaard (Patric, 83e), Tavares – Bašić, Cataldi, Taylor – Isaksen (Cancellieri, 65e), Maldini, Pedro (Noslin, 64e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

La Lazio enfonce la Juve dans la crise

LB

