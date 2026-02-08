S’abonner au mag
  • Première Ligue
  • J15
  • OL Lyonnes-Saint-Étienne (4-0)

L'OL Lyonnes remporte son 31e derby face à Saint-Étienne

OL Lyonnes 4-0 Saint-Étienne

Buts : Benyahia (45e+3), Svava (46e), Katoto (71e), Diani (90e+3, SP) pour les Fenottes

On prend les mêmes et on recommence. Toujours invaincues en championnat, les Lyonnaises recevaient Saint-Étienne au Groupama Stadium. Portées par leur capitaine, Inès Benyahia, les Fenottes ont su se montrer efficaces dans les moments clés du match.

Grande première pour Benyahia

Dominatrices, les protégées de Jonatan Giráldez ont longtemps pilonné la cage stéphanoise, notamment Marie-Antoinette Katoto qui a manqué de réussite sur ses frappes (5e,10e,16e, 24e), avant de voir sa tentative s’écraser sur le montant stéphanois (30e) .Mais c’est bien Benyahia qui est venu débloquer la rencontre juste avant la pause. Pour sa grande première comme capitaine de l’OL, la n°25 est venue nettoyer la lucarne d’Alice Pinguet juste avant la pause (1-0, 45e+3).

Efficaces aux moments clés de la rencontre, les Lyonnaises ont inscrit le but du break dès l’entame de la seconde période. Sofie Svava est donc venue alourdir le score de la rencontre pour mettre les Fenottes à l’abri (2-0, 46e). En manque d’efficacité dans le premier acte, Katoto a définitivement mis à l’abri ses coéquipières de toute mauvaise surprise (3-0, 71e). Kadidiatou Diani est venue parachever le récital offensif lyonnais sur penalty dans les arrêts de jeu après une main de Rachel Corboz dans sa surface (4-0, 90e+3). En gardant sa cage de nouveau inviolée, Féerine Belhadj n’a donc toujours pas encaissé le moindre but depuis qu’elle a récupéré le poste de titulaire en l’absence de Christiane Endler et Teagan Micah, toutes deux blessées.

La série d’invincibilité de l’OL se poursuit cette saison.

D1 Arkema : humiliation record infligée par Lyon à Saint-Étienne

