Le PSG s’offre le derby face au Paris FC

  Paris FC 0-3 Paris Saint-Germain

Buts : Kanjinga (14e et 34e) et Leuchter (28e SP) pour le PSG

L’équipe féminine du Paris Saint-Germain a vengé l’équipe masculine, éliminée par son colocataire parisien en Coupe de France, en roulant sur le Paris FC à Charléty (0-3).

La victoire s’est jouée lors d’une première période à sens unique durant laquelle Merveille Kanjinga s’est illustrée avec un doublé. Une ouverture du score de la tête (0-1, 14e) et une frappe entre les jambes de Mylène Chavas (0-3, 35e) pour conclure le festival du PSG. Entre-temps, Romée Leuchter n’a pas tremblé pour inscrire son penalty (0-2, 28e).

Grâce à cette victoire, le PSG reste 5e de Première Ligue, mais se rapproche du podium et ne pointe plus qu’à 3 points du FC Nantes, deuxième. Un retard notamment dû aux trois matchs perdus sur tapis vert en début de saison et que les joueuses de Paulo César tentent de rattraper. Une mission en passe d’être réussie.

