Le PSG et le PFC se séparent sur un énième match nul

PSG 0-0 PFC

Comme d’habitude.

Incapables de se départager lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations en championnat, les joueuses du PSG et du PFC ont remis ça ce samedi soir à Poissy (0-0). Un triste score nul et vierge, à l’issue d’une partie fermée et pauvre en occasions franches de part et d’autre. Tout avait pourtant bien commencé avec deux arrêts de Mary Earps dans les premières minutes devant Théa Greboval sur un coup franc, puis après une nouvelle tentative sur le corner suivant.

200e sur le banc pour Soubeyrand

Pour le 200e match sur leur banc de Sandrine Soubeyrand, les joueuses du Paris FC se montrent plus entreprenantes, mais sans grande réussite. À l’issue d’une seconde période assez triste, ce sont finalement celles du PSG qui conservent leur deuxième place, trois points devant leurs ambitieuses voisines. Dans tous les cas, le rendez-vous semble une nouvelle fois inévitable lors des futures demi-finales de play-off au printemps, entre les deux outsiders déclarées de la Première Ligue.

Avec au moins un but, cette fois ?

