S’abonner au mag
  • Première Ligue
  • J11
  • PSG-PFC (0-0)

Le PSG et le PFC se séparent sur un énième match nul

TB
Le PSG et le PFC se séparent sur un énième match nul

  PSG 0-0 PFC

Comme d’habitude.

Incapables de se départager lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations en championnat, les joueuses du PSG et du PFC ont remis ça ce samedi soir à Poissy (0-0). Un triste score nul et vierge, à l’issue d’une partie fermée et pauvre en occasions franches de part et d’autre. Tout avait pourtant bien commencé avec deux arrêts de Mary Earps dans les premières minutes devant Théa Greboval sur un coup franc, puis après une nouvelle tentative sur le corner suivant.

200e sur le banc pour Soubeyrand

Pour le 200e match sur leur banc de Sandrine Soubeyrand, les joueuses du Paris FC se montrent plus entreprenantes, mais sans grande réussite. À l’issue d’une seconde période assez triste, ce sont finalement celles du PSG qui conservent leur deuxième place, trois points devant leurs ambitieuses voisines. Dans tous les cas, le rendez-vous semble une nouvelle fois inévitable lors des futures demi-finales de play-off au printemps, entre les deux outsiders déclarées de la Première Ligue.

Avec au moins un but, cette fois ?

Comment le Paris FC est devenu le meilleur club de la capitale ?

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 14h
100
74
04
Revivez Fontenay-PSG (0-4)
Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!