Paul Pogba sorti de la liste de l’AS Monaco en Ligue des champions

Paul Pogba sorti de la liste de l’AS Monaco en Ligue des champions

Pas une si bonne Pioche que ça, finalement… Touché au mollet et toujours pas à 100 % physiquement avec l’AS Monaco, Paul Pogba va devoir faire une croix sur la Ligue des champions. Selon les informations de L’Équipe, le champion du monde 2018 ne figure pas dans la liste transmise par l’ASM à l’UEFA pour le barrage à venir face au Paris Saint-Germain et pour les éventuels matchs à élimination directe qui suivront.

Mohammed Salisu et Takumi Minamino, tous les deux victimes d’une saloperie de rupture du ligament croisé du genou, seront eux aussi écartés de la liste et ne devraient vraisemblablement pas refouler les terrains cette saison. A contrario, les recrues Wout Faes et Simon Adingra ainsi que Krépin Diatta seront intégrés dans l’effectif monégasque en C1.

Seulement 30 minutes cette saison

Ce mercredi, Thiago Scuro, directeur général du club, a indiqué que le processus de récupération de Pogba suivait son cours, sans qu’aucune date de retour ne puisse encore être définie. Depuis le début de saison, la Pioche n’a disputé que trois petits bouts de match, pour un total de 30 minutes très exactement. S’il figurait dans la liste en Ligue des champions en début de saison, il n’avait disputé aucune des huit rencontres de son équipe.

Il reste encore des rêveurs qui espèrent le voir avec les Bleus en Amérique cet été ?

