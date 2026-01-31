Monaco écrase Rennes et met fin à deux mois sans succès en Ligue 1

Monaco 4-0 Rennes

Buts : Fati (33e), Akliouche (50e), M.Coulibaly (60e) et Idumbo (89e) pour l’ASM

Monaco show. Ce samedi, pimpants après une qualification pour les barrages de Ligue des champions où ils retrouveront le PSG, les Monégasques avaient de la ressource. Très inspirés, ils ont tout simplement roulé sur leur adversaire du soir. Résultat : un 4-0 collé au Stade rennais, qui n’y arrive plus en Ligue 1, grâce à un Ansu Fati de gala et un Mika Biereth double passeur décisif.

💎 Il en suffit d'une pour Ansu Fati ! 1-0 pour Monaco face à Rennes !#ASMSRFC pic.twitter.com/i2dRCdVA0i — L1+ (@ligue1plus) January 31, 2026

Monaco dixième

Grâce à cette victoire ô combien importante pour un Monaco à la peine en championnat, l’ASM espère entamer sa lente remontée au classement. Dixièmes, les Monégasques ne sont qu’à quatre points des places européennes. Une victoire et une semaine parfaite pour Sébastien Pocognoli, dont le mandat est mouvementé depuis son arrivée en Principauté.

De son côté, Rennes stagne à la sixième place et pourrait très vite dégringoler au classement, notamment si Strasbourg et Toulouse s’imposent dimanche (respectivement contre le PSG et Auxerre). Après un début d’année réussi, les Rennais sont à la peine et restent sur deux revers de rang en championnat.

