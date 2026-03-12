S’abonner au mag
La tristounette soirée de Ligue Europa

Non, ce n’est pas parce que les clubs français n’ont pas gagné… Si l’Olympique lyonnais a concédé le nul sur le terrain du Celta de Vigo et si Lille s’est incliné contre Aston Villa, il existe d’autres arguments pour qualifier ce jeudi soir de Ligue Europa de triste. Il suffit de comptabiliser le nombre total de buts, 13 en 8 matchs, pour s’en convaincre. Aucun scénario fou ni renversement notable n’est à évoquer non plus, 6 des 8 équipes ayant ouvert le score s’étant finalement imposées. Personne n’a inscrit plus de deux réalisations, et seules trois rencontres ont vu les deux adversaires marquer.

En seconde partie de soirée, outre la partie de l’OL et l’égalisation d’Endrick, Ferencváros a ainsi sereinement battu Braga. De son côté, Midtjylland a au moins eu le mérite de créer la surprise en s’imposant sur la pelouse de Nottingham Forest. Comme Genk contre Fribourg, sur la plus courte des marges néanmoins. Ces huitièmes de finale allers n’ont donc pas proposé beaucoup d’émotions fortes, mais la soirée du retour devrait au contraire accélérer les palpitations cardiaques. Et au moins, il n’y a pas eu de 0-0…

  Ferencváros 2-0 Braga

Buts : Kanichowsky (32e) et Joseph (68e)

  Nottingham Forest 0-1 Midtjylland

But : Cho (80e)

  Genk 1-0 Fribourg

But : El Ouahdi (24e)

En Bundesliga, Fribourg et Mayence sont à égalité (vraiment) parfaite

Revivez Celta Vigo - OL (1-1)
Revivez Lille - Aston Villa (0-1)
