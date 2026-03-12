Trump conseille à l'Iran de ne pas venir au Mondial

Ce jeudi sur son réseau Truth Social, le président étatsunien Donald Trump a conseillé à la sélection iranienne de ne pas se rendre en Amérique pour le Mondial 2026 et ce parce que « sa propre sécurité » ne serait pas garantie. Pourtant, quelques heures plus tôt, Gianni Infantino avait assuré que Trump lui avait promis d’accueillir la sélection iranienne lors d’un entretien.

« L’équipe nationale d’Iran est la bienvenue à la Coupe du monde, mais je ne pense vraiment pas que la présence des joueurs soit appropriée, pour leur propre vie et leur sécurité », affirme le président sur Truth Social. Une référence indirecte à ce que les femmes ont connu du côté de l’Australie ?

L’Iran compte déjà passer son tour

Alors que le pays est plongé dans un conflit armé l’opposant actuellement aux États-Unis et à Israël, le ministre des Sports iranien Ahmad Doyanmali avait annoncé mercredi que son équipe nationale ne participerait pas au Mondial 2026 compte tenu des frappes sur son pays.

Ça sent le chaos, tout ça.