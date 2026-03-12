L’important, c’est d’y croire. Battu à plate couture par un Real Madrid des grands soirs lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (3-0), Pep Guardiola préfère voir le verre à moitié plein pour Manchester City.

« Évidemment, 3-0, c’est mieux que 4-0, tente de positiver le coach catalan. C’est un résultat difficile, on ne peut pas le nier. J’avais le sentiment qu’il était parfois difficile de contrôler les transitions. Quand nous perdions le ballon, ils se projetaient, ils remontaient le ballon, puis Vinícius et le reste des joueurs pouvaient prendre les espaces. Mais j’ai eu le sentiment qu’on n’avait pas si mal joué. »

City bien en peine devant

Dépassés par les vagues blanches, les Cityzens ont pris l’eau, ne parvenant qu’à barboter sans trouver la faille. Malgré les quelques étincelles des individualités, nul n’a pu alléger la note, pas même Jérémy Doku, plutôt en jambes.

« Nous sommes arrivés, je ne sais pas combien de fois, dans leur camp grâce aux actions individuelles de Jérémy Doku, aux longs ballons, en particulier pour Antoine Semenyo et Nico O’Reilly, analyse le tacticien mancunien. Même avec les passes dans la surface de réparation de trois ou quatre joueurs, nous n’avons pas réussi à forcer Thibaut Courtois à faire un arrêt. »

Pour ne pas s’assoupir, le portier belge a même pu faire sa petite analyse du match de Valverde.

Federico Valverde, le bonheur en triple