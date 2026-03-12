S’abonner au mag
Mbappé a donné de sa personne pendant Real Madrid-Manchester City

Est-ce que les petits sauts, ça compte dans les 10 000 pas journaliers recommandés ? Posté en tribune pendant que ses compères du Real Madrid explosaient Manchester City (3-0), Kylian Mbappé n’a pas pour autant ménagé ses efforts malgré son genou récalcitrant. Une caméra isolée sur l’attaquant le montre en train d’exulter comme s’il était sur le terrain (voire plus) à chacun des pions de l’épique triplé de son capitaine Federico Valverde. Son voisin David Alaba, plus habitué à l’infirmerie que lui, semble tout bousculé par cette attitude.

Si on n’a pas encore atteint le niveau de ferveur de Diego Maradona pendant les matchs de l’Albiceleste, ces images vont donc calmer les mauvaises langues qui reprochaient au Français d’avoir quitté la capitale espagnole pour aller jusqu’à Paris faire examiner son genou, passer son permis et prendre un peu de bon temps.

Le Real Madrid et un immense Valverde écrasent Manchester City

SF

