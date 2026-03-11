- C1
- 8es
- PSG-Chelsea
En direct : PSG-Chelsea (0-0)
Par Julien Faure, au Parc des Princes
Salut tout le monde, hello lads and ladies !
Comment ça va ? Est-ce qu'on est prêt pour ce huitième aller qui nous ramènent tout droit aux débuts européens de QSI, au bijou de Javier Pastore et aux doux dribbles d'Eden Hazard ?
PSG-Chelsea, première manche, c'est parti !
Paris Saint-Germain
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Chelsea
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
MS Matvey Safonov AH Achraf Hakimi MA Marquinhos WP Willian Pacho NM Nuno Mendes WZ Warren Zaïre-Emery VI Vitinha JN João Neves KK Khvicha Kvaratskhelia OD Ousmane Dembélé BB Bradley Barcola
