Le Real Madrid interdit les chants contre Pep Guardiola

Des retrouvailles en douceur. Afin d’éviter toute mésaventure lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Manchester City, le Real Madrid a prié ses supporters de ne pas scander de chants ou de slogans mentionnant Pep Guardiola.

Comme le relaie Marca, l’idée serait d’éviter un nouveau bazar à gérer avec l’UEFA. En effet, les Merengues aimeraient éviter de voir un nouveau supporter leur causer du tort, à l’image des saluts nazis observés lors du barrage retour contre Benfica (2-1). Ce geste a notamment valu une amende de 15 000 euros, ainsi qu’une fermeture partielle de 500 places en tribunes pour le prochain match de C1.

Un chant polémique déjà sanctionné en 2025

Légende du Barça, coach Pep a le droit à un chant des plus acerbes : « Oh, Guardiola, tu as l’air si maigre. D’abord les drogues, maintenant on te voit à Chueca. » Alors, décortiquons cette douce prose. Si les paroles font d’abord référence à un contrôle positif à la nandrolone lors du passage de Guardiola à Brescia, la deuxième partie évoque un quartier gay de Madrid, également connu pour être l’un des pôles majeurs de la communauté LGBTQIA+ en Espagne. Rien qui ne puisse pas faire polémique.

Si la Casa Blanca aborde la rencontre avec autant d’attention sur ses tribunes, c’est aussi parce que l’UEFA a déjà sanctionné le club madrilène après le barrage face aux Cityzens (3-1) en février 2025 d’une amende de 30 000 euros et d’une nouvelle menace de fermeture partielle du Bernabéu avec sursis. 

Nouvelles inquiétantes pour Kylian Mbappé, rassurantes pour Rodrygo

