- C1
- Barrages
- Real-Benfica (2-1)
Thibaut Courtois prédit le futur adversaire du Real Madrid en Ligue des champions
Voyant, voilà ce que sera Courtois quand il arrêtera le football. Après la victoire de son Real Madrid face à Benfica en match retour des barrages de Ligue des champions, le gardien Thibaut Courtois s’est prononcé sur la suite de la compétition.
Le tirage a lieu vendredi, mais le Belge a sa petite idée concernant le prochain adversaire des Merengues. « Nous savons tous que ce sera Manchester City ce vendredi au tirage », plaisante-t-il. Bon, il a une chance sur deux, puisque le Real Madrid affrontera soit Manchester City, soit le Sporting Portugal.
• Reporter: "Manchester City or Sporting for the next round?" 🚨🗣️ Courtois: "You know it will be Manchester City, but I hope it can change." pic.twitter.com/8jUL9YJlMm— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 25, 2026
« Je n’ai pas affronté le Sporting depuis longtemps, j’espère donc que ça changera un peu. […] Nous affrontons Manchester City si souvent », explique le géant du Real.
Again and again and again
En C1, le Real et City se sont affrontés 15 fois. Bilan : 5 victoires pour Madrid, 5 pour Manchester et 5 nuls. La saison passée, ils se sont joués en barrages, et le Real Madrid était passé au tour suivant. Il faut bien la revanche de la revanche de la revanche, non ?
Avec un nouveau triplé de Mbappé ?Real-Chelsea et City-Bayern dans le même tableau : le tirage des quarts de finale de C1
EA