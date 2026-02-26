S’abonner au mag
La qualification du Real Madrid est « une victoire contre le racisme » pour Aurélien Tchouaméni

On n’arrête pas une équipe qui danse. Présent en zone mixte après la qualification du Real Madrid face à Benfica mercredi soir au Bernabéu (2-1), Aurélien Tchouaméni a déclaré devant les journalistes présents : « C’est une victoire pour les personnes qui sont contre le racisme », au moment d’évoquer le but décisif inscrit par Vinícius Júnior.

L’UEFA a pris la bonne décision

« Nous n’avons pas fait le meilleur match de la saison, c’est sûr. Mais je crois qu’il y a des choses plus importantes que ce match, et plus importantes que le football », a expliqué l’international français. Auteur du but égalisateur madrilène, Tchouaméni a par la suite été interrogé sur la suspension de Gianluca Prestianni par l’UEFA pour la rencontre, l’Argentin ayant proféré des insultes racistes à l’encontre du Brésilien lors du match aller. L’ancien Monégasque a ainsi expliqué qu’il s’agissait de « la meilleure décision » à prendre.

L’homme du match a donc été héroïque sur et en dehors du terrain.

