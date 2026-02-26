On n’arrête pas une équipe qui danse. Présent en zone mixte après la qualification du Real Madrid face à Benfica mercredi soir au Bernabéu (2-1), Aurélien Tchouaméni a déclaré devant les journalistes présents : « C’est une victoire pour les personnes qui sont contre le racisme », au moment d’évoquer le but décisif inscrit par Vinícius Júnior.

“Es una victoria para la gente que está en contra del racismo” Tchouaméni después de eliminar al Benfica de la #UCL. pic.twitter.com/xVtq8do5g0 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 26, 2026

L’UEFA a pris la bonne décision

« Nous n’avons pas fait le meilleur match de la saison, c’est sûr. Mais je crois qu’il y a des choses plus importantes que ce match, et plus importantes que le football », a expliqué l’international français. Auteur du but égalisateur madrilène, Tchouaméni a par la suite été interrogé sur la suspension de Gianluca Prestianni par l’UEFA pour la rencontre, l’Argentin ayant proféré des insultes racistes à l’encontre du Brésilien lors du match aller. L’ancien Monégasque a ainsi expliqué qu’il s’agissait de « la meilleure décision » à prendre.

L’homme du match a donc été héroïque sur et en dehors du terrain.

Thibaut Courtois prédit le futur adversaire du Real Madrid en Ligue des champions