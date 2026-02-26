Des saluts nazis à Bernabéu pendant Real Madrid-Benfica

Situation très gênante dans les tribunes du Bernabéu pendant Real-Benfica, un match qui a finalement vu la qualification madrilène pour les huitièmes. Alors qu’une énorme banderole « Non au racisme » était déployée au-dessus de la tribune des ultras madrilènes en écho à l’épisode Vinicius-Prestianni du match aller, certains de ces ultras ont été capturés par les caméras en train de faire plusieurs saluts nazis d’affilée.

#Spain - During the Real Madrid – Benfica match, while a “no al racismo” banner was displayed in the stands, photos are circulating on social media allegedly showing some Real Madrid supporters giving a nazi salute. pic.twitter.com/osQoGvnCeF — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) February 25, 2026

Les supporters expulsés du stade

Une image à la fois triste et pleine de contradiction, qui montre à quel point certains supporters peuvent être idéologiquement à des années lumière de penser les messages qui sont communiqués dans leurs propres tribunes. Malheureusement pour eux, c’est sans doute l’un des joueurs les plus engagés dans la lutte antiraciste dans le football professionnel, Vinicius Junior, qui a qualifié l’équipe que ces fans supportent. La bonne nouvelle, c’est que les images captées par les caméras ont permis aux services de sécurité de vite identifier les deux hommes, qui auraient été virés du stade selon des journalistes sur place.

Aulas n’a pas fait le ménage dans ses tribunes, Pérez non plus.

Quand Vinícius marque, danse et célèbre sans être la cible de remarques racistes