S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Real Madrid-Benfica (2-1)

Des saluts nazis à Bernabéu pendant Real Madrid-Benfica

TJ
16 Réactions
Des saluts nazis à Bernabéu pendant Real Madrid-Benfica

Situation très gênante dans les tribunes du Bernabéu pendant Real-Benfica, un match qui a finalement vu la qualification madrilène pour les huitièmes. Alors qu’une énorme banderole « Non au racisme » était déployée au-dessus de la tribune des ultras madrilènes en écho à l’épisode Vinicius-Prestianni du match aller, certains de ces ultras ont été capturés par les caméras en train de faire plusieurs saluts nazis d’affilée.

Les supporters expulsés du stade

Une image à la fois triste et pleine de contradiction, qui montre à quel point certains supporters peuvent être idéologiquement à des années lumière de penser les messages qui sont communiqués dans leurs propres tribunes. Malheureusement pour eux, c’est sans doute l’un des joueurs les plus engagés dans la lutte antiraciste dans le football professionnel, Vinicius Junior, qui a qualifié l’équipe que ces fans supportent. La bonne nouvelle, c’est que les images captées par les caméras ont permis aux services de sécurité de vite identifier les deux hommes, qui auraient été virés du stade selon des journalistes sur place.

Aulas n’a pas fait le ménage dans ses tribunes, Pérez non plus.

Quand Vinícius marque, danse et célèbre sans être la cible de remarques racistes

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 17h
156
98
22
Revivez PSG-Monaco (2-2)
Revivez PSG-Monaco (2-2)

Revivez PSG-Monaco (2-2)

Revivez PSG-Monaco (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.