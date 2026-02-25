La méthode très humaniste de Manchester United pour se sortir du bourbier financier

On ne sait pas si les diables sont rouges à Manchester, mais on sait qu’ils sont là. Des centaines de postes supprimés pour tirer du bénéfice, une restructuration pilotée par un grand manitou plein aux as, ignorance totale des dégâts à l’échelle individuelle… Manchester United a annoncé ce mercredi une hausse de son bénéfice d’exploitation, comme le rapporte l’AFP.

Et maintenant, un peu de chiffres (youhou…). L’an dernier, c’était la mouise pour les Mancuniens, qui voyaient rouge comme jamais avec un déficit de 4,5 millions d’euros. Et justement, un peu de magie rouge : 37,4 millions d’euros composent désormais le bénéfice d’exploitation sur les six premiers mois de l’année fiscale 2026 (juillet-décembre 2025).

Le Diable s’habille en Jim Ratcliffe

Outre ses propos dérangeants, Jim Ratcliffe s’amuse comme un petit fou depuis qu’il est propriétaire à hauteur de 29% des Red Devils. Si cette saison, Manchester United ne gagne pas un rond grâce à une compétition européenne et galère côté revenus commerciaux, le chiffre d’affaire du club a chuté de 228 millions d’euros à 218 millions d’euros au deuxième trimestre de l’année fiscale.

Le directeur général Omar Berrada s’en satisfait, les quelques 450 salariés licenciés un peu moins. Et ce, surtout quand un nouveau stade de 100 000 places estimé à 2,3 milliards d’euros est dans les petits papiers.

Dans le lot, il n’y avait pas Andre Onana.

