S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Benfica-Real (0-1)

José Luis Chilavert dérape sur l’affaire Vinícius

EL
50 Réactions
José Luis Chilavert dérape sur l’affaire Vinícius

Quand on a un avocat comme ça, l’affaire va être difficile à remporter. José Luis Chilavert est venu à la rescousse de Gianluca Prestianni moins de 24 heures après l’altercation avec Vinícius Júnior lors de laquelle le milieu offensif aurait traité le Brésilien de « singe ». L’ancien gardien paraguayen a pris la parole dans les colonnes d’Olé, média argentin, et a pris la défense du Lisboète : « Je suis solidaire de Prestianni. Vinícius est le premier à insulter tout le monde. Vous avez vu les images où on le voit dire à Prestianni : “Lâche, lâche !” »

Des propos transphobes, homophobes et misogynes

Il a tenu à aller plus loin et a complètement dérapé. D’abord en ciblant Kylian Mbappé avec des propos transphobes : « Il parle de valeurs et vit avec une personne transgenre, ce n’est pas normal. Chacun fait ce qu’il veut de sa vie, mais ce n’est pas normal qu’un homme vive avec une personne transgenre, c’est le rôle d’une femme. »

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Le Paraguayen s’est enfoncé dans les citations réacs, homophobes et misogynes. « Pourquoi sanctionneraient-ils Prestianni ? Une telle sanction donnerait l’impression que la communauté LGBTQ + est un modèle à suivre, ce qui est faux ! Le football est un terrain de jeu réservé aux hommes, des hommes qui autrefois se disaient toutes sortes de choses. Depuis l’ajout de micros et de caméras, le football est devenu efféminé », a-t-il lancé.

Ce n’est pas la première fois que José Luis Chilavert s’en prend à Vinícius. En 2023, il n’avait pas goûté les larmes du Brésilien lorsque ce dernier évoquait le racisme qu’il subissait. « Du pain et des jeux, le premier à insulter et attaquer ses rivaux, c’est lui. Ne sois pas un pédé, le football est pour les hommes », avait osé écrire le « Trump du Paraguay » sur les réseaux sociaux.

On ne peut plus rien dire, mais il y en a certains qui se permettent d’en dire beaucoup trop.

Vinícius a aussi été victime de racisme de la part des supporters de Benfica

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
59
7

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.