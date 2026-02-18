Le leader de Premier League perd des points chez le dernier

Wolves 2-2 Arsenal

Buts : Bueno (61e) et Edozie (90e+4) pour les Wolves // Saka (5e) et Hincapié (56e) pour les Gunners

Deux surprises, un seul match. La première, c’est que Wolverhampton gagne des points. Bons derniers de Premier League, les Orange ont passé ce soir la barre des 10 points après… 27 journées. Champagne ! Mais la plus grosse surprise, c’est peut-être que le leader perd deux points dans la course au titre. Dans ce match avancé de la… 31e journée, programmé ce mercredi à cause de la finale du Community Shield prévue en mars, Arsenal concède le match nul à Wolverhampton (2-2). Les hommes de Mikel Arteta voient Manchester City se rapprocher à quatre points désormais.

Douché par un néophyte

Les Gunners menaient pourtant tranquillement 2-0, d’abord par Bukayo Saka (0-1, 5e), capitaine qui restait sur quinze matchs sans but. Piero Hincapié a fait le break (0-2, 56e). Mais les deux tirs cadrés du dernier du championnat ont fait mouche. D’abord par un joli but de Hugo Bueno (1-2, 61e), mauvaise surprise, puis par l’entrée surprise de Tom Edozie, qui n’avait pas encore joué en Premier League cette saison. L’Anglais de 19 ans a surgi, dans le temps additionnel (2-2, 90e+4), avant qu’une bonne vieille baston n’éclate.

