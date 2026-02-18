S’abonner au mag
  • Jeux olympiques d’hiver 2026

Le patron du Shakhtar au secours d’un athlète ukrainien disqualifié aux JO d’hiver

AR
Le patron du Shakhtar au secours d&rsquo;un athlète ukrainien disqualifié aux JO d&rsquo;hiver

La Ligue des champions, c’est bien ; les Jeux olympiques, ça l’est aussi. Rinat Akhmetov, propriétaire du Shakhtar Donetsk depuis 1996, a fait un don de 10 millions de hryvnia, soit un peu moins de 200 000 euros, au skeletoneur Vladyslav Heraskevych, disqualifié des JO d’hiver.

C’est l’une des histoires polémiques des Jeux de Milan-Cortina. Pour rappel, le porte-drapeau ukrainien Heraskevych devait s’élancer au skeleton sur les pistes italiennes. L’athlète ukrainien a finalement été disqualifié malgré l’avertissement du CIO pour avoir porté un casque honorant des photos d’athlètes morts dans le cadre de la guerre avec la Russie.

La fortune du président est estimée à 7,9 milliards de dollars, selon le magazine américain Forbes. Le milliardaire a donc décidé de soutenir celui qui a représenté son pays : « Je souhaite qu’il ait l’énergie et les ressources nécessaires pour poursuivre sa carrière sportive, ainsi que pour lutter pour la vérité, la liberté et le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour l’Ukraine. (…) Il revient en Ukraine en véritable vainqueur. »

Prends ça, la médaille d’or.

Jean-Philippe Mateta écrit l'histoire de Crystal Palace

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.