Le patron du Shakhtar au secours d’un athlète ukrainien disqualifié aux JO d’hiver

La Ligue des champions, c’est bien ; les Jeux olympiques, ça l’est aussi. Rinat Akhmetov, propriétaire du Shakhtar Donetsk depuis 1996, a fait un don de 10 millions de hryvnia, soit un peu moins de 200 000 euros, au skeletoneur Vladyslav Heraskevych, disqualifié des JO d’hiver.

C’est l’une des histoires polémiques des Jeux de Milan-Cortina. Pour rappel, le porte-drapeau ukrainien Heraskevych devait s’élancer au skeleton sur les pistes italiennes. L’athlète ukrainien a finalement été disqualifié malgré l’avertissement du CIO pour avoir porté un casque honorant des photos d’athlètes morts dans le cadre de la guerre avec la Russie.

Рінат Ахметов оголосив про передачу 10 млн грн на підтримку Влада Гераскевича @heraskevych 🇺🇦 Спортсмен та його тренерський штаб отримають від президента ФК «Шахтар» кошти, що дорівнюють призовим за олімпійське золото. 📝 https://t.co/cIhZ4jBA1P#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/5QFhxA5g5I — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 17, 2026

La fortune du président est estimée à 7,9 milliards de dollars, selon le magazine américain Forbes. Le milliardaire a donc décidé de soutenir celui qui a représenté son pays : « Je souhaite qu’il ait l’énergie et les ressources nécessaires pour poursuivre sa carrière sportive, ainsi que pour lutter pour la vérité, la liberté et le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour l’Ukraine. (…) Il revient en Ukraine en véritable vainqueur. »

Prends ça, la médaille d’or.

Jean-Philippe Mateta écrit l'histoire de Crystal Palace