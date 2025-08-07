S’abonner au mag
Le Shakhtar et le Pana se neutralisent, Lincoln fait honneur à Gibraltar

Gibraltar se rapproche des barrages de C3

On ne se lasse pas de ces multiplex.

La course à la qualification pour la Ligue Europa s’est intensifiée ce jeudi avec le début du troisième tour préliminaire. Le choc entre le Panathinaïkos et le Shakhtar s’est fini sans vainqueur (0-0). Les deux clubs devront se départager dans sept jours à Cracovie, où les Ukrainiens s’étaient débarrassés de Besiktas au tour précédent. En revanche, la qualif est presque acquise pour Midtjylland, facile sur la pelouse de Fredrikstad (1-3), Larnaca, qui a éparpillé le Legia (4-1), et Utrecht, qui a renversé le Servette à Genève (1-3).

Braga a aussi pris une belle option en s’imposant à Cluj (1-2), comme Brann à Hacken (0-2). Le PAOK a déçu en butant sur Wolfsberger (0-0). Enfin, Gibraltar peut rêver grand avec Lincoln, qui a obtenu un nul à domicile face aux Arméniens de Noah (1-1).

Le nouveau KÍ Klaksvík ?

Interdit de stade par son club, un supporter se réfugie dans un arbre

