Adil Rami sera le capitaine de l’équipe nationale française lors de la Kings World Cup Nation au Brésil

Adil Rami sera le capitaine de l’équipe nationale française lors de la Kings World Cup Nation au Brésil

Et alors, la tournée de théâtre ?

Adil Rami n’a décidément plus envie de laisser passer le temps. À peine a-t-il annoncé rejoindre une troupe de théâtre que l’ancien international français renfile déjà le maillot tricolore. Cette fois, ce sera lors de la Kings World Cup Nations, où il officiera en tant que capitaine. Organisée au Brésil pour sa deuxième édition, la compétition verra l’ex-Marseillais ouvrir le bal face à l’Italie à la Trident Arena, le 3 janvier prochain. Objectif : soulever le trophée et succéder au Brésil, sacré à Turin début 2025 lors de la première édition.

Des anciens cracks et des ex de L1 et L2

Pour accompagner notre entertainer préféré, la sélection française mélange anciens des centres de formation de Ligue 1 et joueurs passés par la Ligue 1 et Ligue 2. On retrouve Chain Ghrissi, passé par les U19 de l’OGC Nice, Walid Soudi, repéré à Marseille, ainsi que Mehdi Belliche, détecté à Lille. Des joueurs sélectionnés à l’issue d’une campagne de détection menée en France. À leurs côtés, des profils déjà bien connus de l’univers Kings League : Guillaume Lesec, élu meilleur gardien de la saison 1 en Kings League France, Giannelli Imbula, ancien de l’Olympique de Marseille et du Rayo Vallecano, et Moussa Sao, passé par la Ligue 2.

La France affrontera également la Pologne, et surtout l’Algérie, lors de son deuxième match de poule. Ambiance garantie.

Un beau prix attend Thierry Henry

