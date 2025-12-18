Bein Sports reste le diffuseur officiel de la Coupe de France jusqu’en 2030

Ne zappez pas.

Alors que le contrat de diffusion de France TV et Bein Sports touchait à sa fin, c’est bien Bein qui poursuit sa collaboration avec la Coupe. La FFF a officialisé la prolongation de la chaîne comme diffuseur officiel de l’épreuve jusqu’en 2030. Partenaire depuis 2022, la chaîne franco-qatarienne a acquis le lot B, qui comprend 63 matchs dont 53 en exclusivité et 10 en codiffusion avec l’attributaire du lot A, soit 100 % des matchs.

« Avec ce nouveau contrat, Bein Sports réaffirme son engagement et son attachement à la compétition phare du football français, qui réunit 7 362 clubs amateurs et professionnels pour la 109e édition actuellement en cours », informe le communiqué publié mercredi par la 3F. De son côté, Philippe Diallo, le président de la FFF, espère que « Bein va continuer à offrir une visibilité exceptionnelle à ce monument du football français, en faisant vivre le frisson de la Coupe de France sur l’ensemble du territoire ».

On peut donc perdre la Ligue 1 et garder la face.

