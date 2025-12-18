La masse salariale des Girondins de Bordeaux restera encadrée par la DNCG

Le couperet est tombé.

Après l’audition de mi-saison des Girondins de Bordeaux, la DNCG a statué sur le sort du sextuple vainqueur de la Ligue 1. Seule la masse salariale du club, qui s’élève à environ 1,2 million d’euros pour la saison 2025-2026, reste encadrée.

Prochaine échéance en juin 2026

Le prochain rendez-vous devant la DNCG pour les Girondins est programmé en juin 2026. Le club devra toutefois présenter ses comptes avant la fin de l’année aux commissaires à l’exécution du plan de continuation. Ce dernier avait permis de faire passer la dette du club de 94 à 26 millions d’euros. Actuellement premier de National 2, le club devra présenter des fonds propres positifs pour accéder à la Ligue 3, le nouveau nom de la N1.

Toujours debout.

