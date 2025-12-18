S’abonner au mag
  • France
  • Girondins de Bordeaux

La masse salariale des Girondins de Bordeaux restera encadrée par la DNCG

TM
La masse salariale des Girondins de Bordeaux restera encadrée par la DNCG

Le couperet est tombé.

Après l’audition de mi-saison des Girondins de Bordeaux, la DNCG a statué sur le sort du sextuple vainqueur de la Ligue 1. Seule la masse salariale du club, qui s’élève à environ 1,2 million d’euros pour la saison 2025-2026, reste encadrée.

Prochaine échéance en juin 2026

Le prochain rendez-vous devant la DNCG pour les Girondins est programmé en juin 2026. Le club devra toutefois présenter ses comptes avant la fin de l’année aux commissaires à l’exécution du plan de continuation. Ce dernier avait permis de faire passer la dette du club de 94 à 26 millions d’euros. Actuellement premier de National 2, le club devra présenter des fonds propres positifs pour accéder à la Ligue 3, le nouveau nom de la N1.

Toujours debout.

On était à la fête du FC Montlouis contre les Girondins de Bordeaux

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
100
3
11
Revivez PSG - Flamengo (1-1)
Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!