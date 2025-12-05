S’abonner au mag
  • France
  • Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux bientôt diffusés sur Ligue 1+

SF
Les Girondins de Bordeaux bientôt diffusés sur Ligue 1+

Une de perdue, une de retrouvée…

Quand le navire ne coule plus, c’est toujours à ce moment-là que tout le monde débarque pour tenir la barre. Longtemps laissé à la dérive, le paquebot des Girondins de Bordeaux recommence doucement à flotter. Leader de sa poule en National 2, le club attire de nouveau les regards… et surtout les caméras.

La plateforme Ligue 1+ a annoncé la conclusion d’un accord avec les Girondins et TV7, la chaîne locale du groupe Sud Ouest. À partir du 6 décembre, les matchs à domicile des Bordelais seront diffusés sur la plateforme pilotée par leur ancien propriétaire, Nicolas de Tavernost.

Côté technique, on passe de 2 à 5 caméras, parce que même en quatrième division, quand Bordeaux gagne, ça mérite plusieurs angles. Première séance ciné ce samedi à 18h, pour la réception de Dinan Léhon lors de la 12e journée de National 2.

Petit à petit, le paquebot fait son nid.

Bordeaux qualifié après un scénario dingue

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!