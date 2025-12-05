Les Girondins de Bordeaux bientôt diffusés sur Ligue 1+

Une de perdue, une de retrouvée…

Quand le navire ne coule plus, c’est toujours à ce moment-là que tout le monde débarque pour tenir la barre. Longtemps laissé à la dérive, le paquebot des Girondins de Bordeaux recommence doucement à flotter. Leader de sa poule en National 2, le club attire de nouveau les regards… et surtout les caméras.

La plateforme Ligue 1+ a annoncé la conclusion d’un accord avec les Girondins et TV7, la chaîne locale du groupe Sud Ouest. À partir du 6 décembre, les matchs à domicile des Bordelais seront diffusés sur la plateforme pilotée par leur ancien propriétaire, Nicolas de Tavernost.

Les @girondins débarquent sur Ligue 1+ 🤩 Retrouvez tous les matchs à domicile du club au Scapulaire avec une captation améliorée ! 🎥 RDV demain à 18h pour suivre la rencontre de National 2 face à Dinan Léhon 👉 https://t.co/MwZ969oryl pic.twitter.com/zQyWOYqspa — L1+ (@ligue1plus) December 5, 2025

Côté technique, on passe de 2 à 5 caméras, parce que même en quatrième division, quand Bordeaux gagne, ça mérite plusieurs angles. Première séance ciné ce samedi à 18h, pour la réception de Dinan Léhon lors de la 12e journée de National 2.

Petit à petit, le paquebot fait son nid.

