Bordeaux qualifié après un scénario dingue

Bordeaux n’est pas mort !

En déplacement à Mazères pour y disputer son huitième tour de Coupe de France, Bordeaux s’est offert un samedi soir riche en émotions (3-4). D’abord menés de trois buts à la mi-temps, les Girondins sont en effet revenus de nulle part pour se qualifier pour les 32es de finale, qui verront les clubs de l’élite faire leur entrée en lice.

Steve - Luderic - Matthieu et Bordeaux revient au score 💎 3-3 #ASMURFCGB pic.twitter.com/PLHea7jaYH — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 29, 2025

La révolte s’est jouée au retour des vestiaires, avec trois buts signés Ruben Droehnlé, Steve Shamal et Matthieu Villette en un gros quart d’heure pour revenir au score. Avant la délivrance signée Matthieu Villette une nouvelle fois, sur un service de Shamal, à une dizaine de minutes de la fin de la partie.

Les Girondins de Bordeaux vont peut-être rejouer contre un club de Ligue 1 !

