Wolverhampton ne sera pas la pire équipe de Premier League

Après Vin Diesel, Wolves Diesel ? Contre Aston Villa, futur adversaire de Lille en Ligue Europa, Wolverhampton a remporté sa deuxième victoire de la saison en Premier League (2-0) ce vendredi soir. Les Loups s’enlèvent une sacrée épine du pied : ils dépassent la barre des onze points, synonyme de record du plus petit nombre de points de l’histoire du championnat anglais. Celui-ci fut établi par Derby Country en 2007-2008. Trêve de réjouissance : les Loups restent à 14 points de Nottingham, premier non-relégable.

« On est en train de perdre toute chance de remporter la Premier League »

Pour aller chercher cette victoire surprise dans le derby du West Midlands, obtenue après celle contre West Ham, début janvier, le Molineux a eu besoin d’une bonne dose de pluie, de passes ratées et de buts de deux Gomes, João (61e) puis Rodrigo (90e+8). Aston Villa, lui, n’a gagné qu’une fois lors de ses six derniers matchs.

Futur adversaire de Lille en Ligue Europa : Aston Villa est en train de perdre face au dernier de Premier League 😲 Les hommes d'Unai Emery vont pousser jusqu'à la fin pour remonter les Wolves, en direct sur CANAL+ FOOT 🖥️#WOLAVL | #PremierLeague pic.twitter.com/FoGRGQ131j — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 27, 2026

Unai Emery, en conférence de presse, a préféré être réaliste : « On peut peut-être dire : Nous sommes en train de perdre toute chance de remporter la Premier League. En septembre, j’étais inquiet et l’objectif était de rester en Premier League. Il y a un mois, je rêvais de remporter peut-être la Premier League. » Toujours troisièmes au classement, les Villans pourraient voir Manchester United leur passer devant.

Et ça, c’est la lose.

