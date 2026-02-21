Abraham sauve Aston Villa, douche froide pour Chelsea, Milner et Brighton assurent

Aston Villa 1-1 Leeds

Buts : Abraham (88e) pour les Villans // Stach (31e) pour Leeds

Avec son coup franc direct qui a piégé Emiliano Martinez, l’Allemand Anton Stach a inscrit l’un des plus beaux buts de la saison pour Leeds. Surtout, ce bijou décoché à la demi-heure de jeu a bien failli rapporter les trois points aux visiteurs et freiner les joueurs d’Unai Emery dans leur course pour rattraper Chelsea. Mais un changement bien senti et la cuisse de Tammy Abraham ont finalement permis aux Villans d’arracher un point à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Allez, le top 3, ça se prend, non ?

🤩 OH LE COUP FRANC D'ANTON STACH FACE À EMILIANO MARTINEZ !!! 🔥 Leeds prend l'avantage sur la pelouse d'Aston Villa dans le multiplex sur CANAL+FOOT 🖥️#PremierLeague pic.twitter.com/Do6C0UBCBn — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 21, 2026

Chelsea 1-1 Burnley

Buts : João Pedro (4e) pour les Blues // Flemming (90e+3) pour les Clarets

17 points concédés à domicile, la stat’ fait peur mais elle est à l’image de la performance des Blues face à Burnley qui repart avec un point de Stamford Bridge arraché dans le temps additionnel et ne compte plus que 8 longueurs de retard sur le premier non-relégable. Allez, on y croit ! En revanche, les hommes de Liam Rosenior, qui ont terminé à 10 après l’expulsion de Wesley Fofana, sont les grands perdants de la session de ce samedi après-midi. Après ce deuxième nul consécutif, Chelsea reste quatrième, mais à égalité de points (45) avec Manchester United qui jouera ce dimanche. Mais qu’est-il allé faire dans cette galère ?

Brentford 0-2 Brighton

Buts : Gómez (30e), Welbeck (45e+1)

Honoré du trophée informel de joueur ayant disputé le plus de matchs dans l’histoire de la Premier League, James Milner, 40 piges et ses 654 apparitions au compteur, n’a pas été l’acteur le plus flamboyant de ce déplacement à Brentford, mais il a tout de même assuré pendant 90 minutes et contribué au succès net et sans bavure des siens, qui renouent enfin avec la victoire, après six matchs sans gagner. Pas suffisant pour se mettre à croire à l’Europe, mais toujours bon à prendre dans la course au maintien.

