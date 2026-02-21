Dans les colonnes du Sun, Declan Rice n’y est pas allé par quatre chemins : après le pauvre match nul d’Arsenal chez la lanterne rouge Wolverhampton – 1 victoire en 27 journées –, les Gunners se sont dit les termes. « Nous avons eu une discussion franche, a résumé l’international anglais au micro du tabloïd. (Le titre de champion), on ne va pas nous le donner sur un plateau, il faudra aller le chercher, nous devons le mériter et nous devons être prêts à affronter tout ce qui se présentera à nous. »

Une explication franche bienvenue, alors que le leader reste sur deux matchs nuls à Brentford (1-1) et chez les Wolves et qu’un calendrier tout bonnement épicé attend les Londoniens : un North London derby ce week-end à Tottenham suivi d’une réception de Chelsea, car un derby peut en cacher un autre, un déplacement à Brighton et enfin un 5e tour de FA Cup chez l’ogre Mansfield, actuel 15e de League One, mais qui a éliminé Burnley à Turf Moore sur un bijou de Louis Reed au tour précédent.

Louis Reed scores ANOTHER stunner! 😱🤯 Mansfield’s hero once again as they reach the fifth round of the FA Cup 👏👏👏 pic.twitter.com/xZfZZpJM2J — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 14, 2026

LA question, toujours la même : comment Arsenal va-t-il faire pour choke au buzzer ?

