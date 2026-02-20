Beye : «il faut monter cette équipe en intensité»

Habib Beye doit se dire que consultant ou coach de Rennes, ce n’est pas si mal. Défait pour sa première sur le banc de l’OM à Brest (0-2), l’entraîneur arrivé après le départ de Roberto De Zerbi est revenu sur la défaite des siens au micro de Ligue 1 +. Il s’est attardé sur le plan tactique, demandant notamment du « jeu plus direct », un plus haut niveau d’intensité et appelant à se réfugier dans le travail pour oublier cette mauvaise passe. L’OM ne s’est pas imposé en Ligue 1 depuis le 3 février, contre Rennes.

« On peut tout à fait juger [la prestation de l’OM] », a d’emblé annoncé celui qui est arrivé ce mercredi à Marseille, avant de décrire la partie du soir à Francis Le Blé : « on a a été pris par leur intensité, on perd les seconds ballons et on avait identifié qu’il ne fallait surtout pas défendre dans notre box, parce que [Ludovic Ajorque] c’est un joueur qui a beaucoup de présence. » L’attaquant brestois a inscrit deux buts de la tête ce soir.

Plus d’intensité demandée

Le coach de 48 ans a poursuivi : « On n’a pas trop de réussite, on a eu un Coudert qui a été très très bon, mais il y a aussi un élément : il faut monter cette équipe en intensité, en rythme. Elle était habituée à beaucoup de fixation et on doit gagner en verticalité. » Avant de recevoir l’OL, troisième de Ligue 1, l’OM part en stage à Marbella. « Il faut garder la tête haute, pour ne pas perdre en confiance et travailler, parce qu’il n’y a que le travail qui nous ramènera dans une dynamique positive », a conclu l’ancien entraîneur du Red Star.

Et Soolking le dit : « Oh Marbella / J’ai peur de cette vie là. »

