S’abonner au mag
  • Angleterre

En Angleterre, un joueur repeint la pelouse avec son vomi

SW
6 Réactions
En Angleterre, un joueur repeint la pelouse avec son vomi

So British. Southport est une petite ville située sur le littoral anglais, et ce mardi soir, il semblerait qu’un visiteur ait chopé le mal de mer. Alors que l’équipe locale et Buxton disputent un match de la 29e journée de National League North, championnat amateur du pays du thé et des scones, le numéro 24 de l’écurie du Derbyshire Connor Douglas a dégobillé sur la pelouse. En voilà du raffinement.

Toujours la banane, toujours debout

SI le match a bien repris, cet incident n’a pas découragé le joueur, qui a bien tenu sa place. Bien au contraire, ce milieu offensif a paru revigoré : il a été proche d’ouvrir le score après avoir repeint un bout du terrain. En revanche, Douglas est tout de même sorti peu après l’heure de jeu. Le gaillard n’est pas n’importe qui : il s’agirait d’un garnement des U21 de Leeds, prêté jusqu’à la fin de la saison à Buxton.

L’air marin, ça ne plaît pas à tout le monde : le puddingest servi.

Dybala testé positif au Covid-19 pour la quatrième fois ?

SW

À lire aussi
00
En direct : Toulouse FC - Paris S-G
  • Ligue 1
  • J30
  • TFC-PSG
En direct : Toulouse FC - Paris S-G

En direct : Toulouse FC - Paris S-G

En direct : Toulouse FC - Paris S-G
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
59
75

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.