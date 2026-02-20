En Angleterre, un joueur repeint la pelouse avec son vomi

So British. Southport est une petite ville située sur le littoral anglais, et ce mardi soir, il semblerait qu’un visiteur ait chopé le mal de mer. Alors que l’équipe locale et Buxton disputent un match de la 29e journée de National League North, championnat amateur du pays du thé et des scones, le numéro 24 de l’écurie du Derbyshire Connor Douglas a dégobillé sur la pelouse. En voilà du raffinement.

Toujours la banane, toujours debout

SI le match a bien repris, cet incident n’a pas découragé le joueur, qui a bien tenu sa place. Bien au contraire, ce milieu offensif a paru revigoré : il a été proche d’ouvrir le score après avoir repeint un bout du terrain. En revanche, Douglas est tout de même sorti peu après l’heure de jeu. Le gaillard n’est pas n’importe qui : il s’agirait d’un garnement des U21 de Leeds, prêté jusqu’à la fin de la saison à Buxton.

L’air marin, ça ne plaît pas à tout le monde : le puddingest servi.

