Pep Guardiola se moque complètement du classement de Premier League

Nonchalance ou pragmatisme ? Alors que Mikel Arteta affirme sa confiance pour le titre de Premier League, Pep Guardiola a plutôt esquivé la question, préférant se concentrer sur la réception de Newcastle de ce week-end. Deuxièmes à cinq points des Gunners, les Skyblues doivent enchaîner face aux Magpies pour se rapprocher de leur concurrent et ne pas les laisser filer en tête.

Trop tôt pour faire le malin

« Je ne sais pas ce qui va se passer lors des 12 prochains matchs, explique le Catalan. Je n’ai pas parlé une seule seconde de cela avec mes joueurs. Hier, nous avons seulement parlé de Newcastle. »

🎙️ Pep Guardiola refuse de parler du titre : “Je m'en fiche complètement”#beINSPORTS pic.twitter.com/84lJHdv37A — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 20, 2026

Estimant qu’il était beaucoup trop tôt pour répondre à la question d’un hypothétique sacre, l’ex-coach du Barça s’est expliqué. « Je n’ai pas parlé du classement, je n’ai pas parlé de notre position, ni de quoi que ce soit d’autre, raconte-t-il. Je m’en fiche complètement, il reste 12 matchs. Si vous me posez cette question alors qu’il ne reste que 2 ou 3 matchs, je vous répondrai. […] C’est une éternité. Beaucoup de choses vont se passer. C’est la seule vérité que j’ai. »

Une éternité pour Arsenal également, à la traîne ces derniers temps.

