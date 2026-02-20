S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Pep Guardiola se moque complètement du classement de Premier League

SW
6 Réactions
Pep Guardiola se moque complètement du classement de Premier League

Nonchalance ou pragmatisme ? Alors que Mikel Arteta affirme sa confiance pour le titre de Premier League, Pep Guardiola a plutôt esquivé la question, préférant se concentrer sur la réception de Newcastle de ce week-end. Deuxièmes à cinq points des Gunners, les Skyblues doivent enchaîner face aux Magpies pour se rapprocher de leur concurrent et ne pas les laisser filer en tête.

Trop tôt pour faire le malin

« Je ne sais pas ce qui va se passer lors des 12 prochains matchs, explique le Catalan. Je n’ai pas parlé une seule seconde de cela avec mes joueurs. Hier, nous avons seulement parlé de Newcastle. »

Estimant qu’il était beaucoup trop tôt pour répondre à la question d’un hypothétique sacre, l’ex-coach du Barça s’est expliqué. « Je n’ai pas parlé du classement, je n’ai pas parlé de notre position, ni de quoi que ce soit d’autre, raconte-t-il. Je m’en fiche complètement, il reste 12 matchs. Si vous me posez cette question alors qu’il ne reste que 2 ou 3 matchs, je vous répondrai. […] C’est une éternité. Beaucoup de choses vont se passer. C’est la seule vérité que j’ai. »

Une éternité pour Arsenal également, à la traîne ces derniers temps.

Manchester City plie Newcastle et affrontera Arsenal à Wembley

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
59
75

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.