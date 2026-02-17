Mikel Arteta est 100% confiant pour le titre d’Arsenal

Arsenal futur champion d’Angleterre ? For sure. Premiers du championnat avec quatre points d’avance sur Manchester City, les Gunners ne sont plus très loin de remporter la Premier League. Ce serait une première depuis 2004. Et Mikel Arteta ne se cache plus : il croit à fond au sacre de ses hommes.

« Ils m’ont donné confiance dans ce que nous avons accompli jusqu’à présent, chaque jour, et la plus grande assurance dans chaque compétition, la manière dont nous l’avons fait, avec tous les défis que nous avons déjà relevés, me donne confiance parce que c’est ainsi que nous nous préparons, déclare l’Espagnol en conférence de presse avant de défier la lanterne rouge Wolverhampton mercredi pour le compte de la 31e journée. Je ne tire pas ma confiance de ce que j’imagine, mais de ce que je vois chaque jour, de la préparation et de la motivation des joueurs. Nous sommes là où nous voulons être, c’est certain. »

Manchester City ? Même pas peur

Si Arsenal, deuxième meilleure attaque et meilleure défense de Premier League, s’apprête à affronter les Wolves, pire attaque et troisième pire défense du championnat, l’ancien milieu de terrain ne prend rien à la légère.

Interrogé sur la capacité de Manchester City à revenir dans la course, le tacticien ibérique n’a pas bronché, préférant se concentrer sur son équipe : « Nous regardons ce que nous faisons et surtout ce que nous devons faire aujourd’hui, et demain, comment nous devons jouer contre les Wolves pour faire mieux que cela et gagner le match, c’est tout. »

Et si c’était lui, le cyborg de Premier League ?

